Apple сократила производство iPhone 17

Apple снизила планы по производству смартфонов серии iPhone 17 примерно на 15% после периода высокого спроса. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на инсайдера Fixed Focus Digital, который утверждает, что получил информацию от источников в цепочке поставок.

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По данным источника, высокий спрос на линейку iPhone 17 начал ослабевать, и Apple, как и другие крупные производители смартфонов, пересмотрела прогнозы по объемам поставок. Отмечается, что Xiaomi сократила планы по отгрузкам примерно на 20-30%, а Oppo, Vivo и Honor – на 15-30%.

Cнижение производства iPhone 17 может быть связано с естественным жизненным циклом устройства. Уже в сентябре ожидается анонс линейки iPhone 18 Pro и первого складного смартфона Apple, поэтому часть покупателей могла отложить обновление устройств до выхода нового поколения.

При этом ранее серия iPhone 17 демонстрировала высокие показатели продаж. По данным TrendForce, в первом квартале 2026 года производство iPhone выросло на 19,7% в годовом выражении, несмотря на сокращение мирового рынка смартфонов на 1,7%.