Почему Средневековье называют «темными веками»?

«Темные века» — пожалуй, один из самых известных ярлыков, связанных со средневековой Европой, но многие сегодняшние историки стараются не использовать его. Портал medievalists.net рассказал, почему термин стал таким популярным и какой у него изначально был смысл.

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Многие люди из разных исторических периодов описывали свое время как «темные» или «светлые» века. Почему? Потому что это очень простая метафора, объясняющая, хорошим было время или плохим. Петрарка, итальянский поэт XIV века, был одним из тех, кто использовал эту метафору. Будучи большим поклонником древних римлян и греков, он сопоставил их достижения с тем, чего добились его современники, и пришел к неутешительному итогу.

Идеи Петрарки подхватили другие итальянские ученые. К XV веку научная и творческая мысль в Италии расцветали, благодаря чему творцы и научные мужа начали считать, что они идут по стопам своих предков. Они твердо верили, что их время — эпоха возрождения классической культуры, которая спасет греческую от забвения, поработает над ошибками латинской, очистит философию от тумана, богословие — от пошлости, а искусство — от неотесанности.

Данные писатели начали рассматривать историю как разделенную на три фазы: время греческой мудрости, римской власти и Христа. А их век был своего рода ренессансом, который возвращал общество к былому величию. Тем временем, между этими периодами прошло много других столетий — от падения Римской империи в V веке до XV века.

Позже этот промежуточный период и назвали Средневековьем — или Medium Aevum на латыни. Итальянские мыслители воспринимали его как период тотального упадка; великие памятники римской архитектуры рассыпались на глазах, никто не писал по-настоящему достойной литературы.

Идею Средневековья впоследствии переняли и другие европейские истории, но термин «темные века» приобрел особенно широкое распространение в англоязычной литературе. В XVII-XVIII веках писатели, такие как Эдвард Гиббон, называли эту эпоху «тьмой средних веков», изображая ее как время необразованных варваров, злых тиранов и суеверных крестьян. Из-за этого к XIX веку «темные века» и «Средние века» стали практически синонимами друг друга.

Но с тех пор мнение историков о Средневековье изменилось в положительную сторону. Ярлык «темных веков» потерял былую популярность в академических текстах. Конечно, некоторые английские историки считают, что таким термином можно назвать самые ранние части Средних веков, сразу после падения римской власти в Британии между V и VI веками. Однако до наших дней дошло слишком мало письменных источников того времени, поэтому никто из историков не может сказать, что именно происходило в тот период.