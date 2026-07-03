На Солнце произошли две сильные вспышки

Две вспышки класса М зафиксированы на Солнце 3 июля.

Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"3 июля в 02:12 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4479 (N18W47) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 13 минут. <…> в 16:13 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4480 (S15W61) зарегистрирована вспышка M1.5 продолжительностью 13 минут", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Институте прикладной геофизики, в четверг, 2 июля, на Солнце было зафиксировано четыре вспышки класса М.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.