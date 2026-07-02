Oppo представила бейдж-экран для смартфонов

OPPO расширила совместимость внешнего дисплея Bubble, добавив поддержку смартфонов Apple. Об этом сообщает GizmoChina.

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OPPO Bubble представляет собой внешний беспроводной экран с 1,73-дюймовой AMOLED-матрицей разрешением 466х466 пикселей. Аксессуар крепится к задней панели смартфона с помощью встроенного магнита и позволяет использовать основную камеру для съемки селфи, выступая в роли внешнего видоискателя.

Устройство также поддерживает дистанционный спуск затвора с расстояния до 10 метров, а его настройка и управление осуществляются через фирменное мобильное приложение.

Толщина аксессуара составляет 7 мм, а вес — 27,5 г. Встроенный аккумулятор емкостью 550 мАч позволяет экрану работать чуть больше 9 часов.

Помимо отображения изображения с камеры, OPPO Bubble может выводить статичные и анимированные заставки. В таком режиме устройство выполняет функцию электронного бейджа или брелока, который в компании называют Mag E-Badge.

Изначально аксессуар работал только со смартфонами на Android, однако теперь его можно использовать и с iPhone под управлением iOS 15 и новее, начиная с модели iPhone X. В Китае OPPO Bubble предлагается по цене от 499 юаней (около 5,7 тыс. руб.).