Бельгия, Нидерланды, Германия и Греция присоединились к проекту Pax Silica на саммите в Вашингтоне. Теперь в альянсе, созданном Госдепартаментом, 15 государств. Его цель — построить глобальную ИИ-инфраструктуру под контролем США: от добычи сырья до внедрения моделей в госорганы. Эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович в эфире «Комсомольской правды» назвал инициативу аналогом КОКОМ — комитета, который с 1949 по 1994 год ограничивал передачу технологий СССР.

Тогда это не помогло сдержать советскую науку, и сейчас ситуация может повториться, считает он. Масалович также заявил, что Казахстан вошел в Pax Silica еще в декабре 2025 года, а бизнес семьи Трампа проявляет интерес к активам в республике.

По мнению эксперта, в сентябре 2027 года на рынке ИИ возможен обвал из-за долгов SpaceX в 4,5 млрд долларов. Он подчеркнул, что для России критически важно создавать собственные замкнутые системы, так как использование западных платформ в госсекторе и обороне невозможно из-за угрозы утечек. При этом у страны есть сильная математическая школа, способная составить конкуренцию в новой фазе — когда на смену производительности придет эффективность алгоритмов.

Кроме того, Масалович раскритиковал новую военную доктрину Пентагона, расширяющую применение ИИ. Он отмечает, что ответственность за решения с использованием искусственного интеллекта должен нести человек.