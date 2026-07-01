Китай создаст защиту от астероидов

В Международный день астероидов, отмечаемый 30 июня, Китайское национальное космическое управление анонсировало запуск инфраструктуры для комплексного мониторинга околоземных объектов с привлечением орбитальных аппаратов и наземных станций, сообщает mydrivers.com.

Создаваемая сеть предназначена для заблаговременного обнаружения угроз и организации противодействия возможным столкновениям с небесными телами. В CNSA уточнили, что при выявлении астероида, представляющего потенциальную опасность, рассматриваются два основных сценария воздействия.

Первый — кинетический удар, предполагающий таран высокоскоростным зондом для изменения траектории объекта. Второй — постепенное отклонение, достигаемое за счет гравитационного маневра или направленного лазерного излучения, воздействующего на поверхность тела в течение продолжительного времени.

По данным на июнь 2026 года, каталог известных околоземных астероидов насчитывает свыше 40 тысяч позиций с присвоенными номерами. Среди них не зафиксировано ни одного, чья траектория гарантированно ведет к столкновению с нашей планетой. Вместе с тем остается неучтенным множество мелких объектов, сближающихся с Землей.