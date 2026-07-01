Apple готовит масштабное обновление дизайна смарт-часов, которое может выйти в 2027 году. Как сообщает MacRumors со ссылкой на инсайдера Instant Digital, устройство получит новый способ крепления ремешков, из-за чего нынешние аксессуары могут стать несовместимыми с будущими моделями.

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По данным источника, Apple изменит систему крепления ремешка к корпусу часов, что позволит освободить внутреннее пространство для аккумулятора большей емкости. Инсайдер также рекомендовал пользователям, планирующим приобрести Apple Watch в 2027 году, не покупать дополнительные ремешки заранее, поскольку обновленная конструкция корпуса может отказаться от существующей системы крепления.

MacRumors напоминает, что слухи о модели Apple Watch X появились еще в 2023 году. Тогда сообщалось, что к десятилетию линейки Apple готовит крупнейшее обновление часов с новым магнитным креплением ремешков, более тонким корпусом и дисплеем microLED. Однако вместо этого компания выпустила Apple Watch Series 10, сохранив совместимость с существующими ремешками и лишь незначительно изменив дизайн. Теперь, как отмечает издание, похоже, что редизайн был не отменен, а отложен.

При этом, по данным MacRumors, Apple Watch Series 12, выпуск которых ожидается в этом году, сохранят дизайн, представленный в Series 10, с более тонким корпусом, увеличенным дисплеем и металлической задней панелью, в которую интегрирована антенна.