После открытия возможности резервировать юзернеймы в WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в Индии появились первые случаи мошенничества, связанные с нововведением. Неизвестные пользователи начали занимать имена, связанные с известными людьми, госучреждениями и крупными компаниями, что, по мнению властей, может создать дополнительные возможности для мошенников, сообщает TechCrunch.

Индия остается крупнейшим рынком WhatsApp: мессенджером в стране пользуются более 500 млн человек. Среди тех, кто уже столкнулся с проблемой, оказался основатель Binance Чанпэн Чжао, который сообщил, что его привычный никнейм, используемый в X (ранее Twitter), уже оказался занят в WhatsApp.

В Meta (признана в России экстремистской и запрещена) заявили, что имена пользователей для публичных деятелей, государственных организаций и некоторые их вариации заранее резервируются, чтобы их могли получить только законные владельцы. При этом компания не раскрыла критерии отбора таких имен.

Ситуацией заинтересовалось индийское Министерство электроники и информационных технологий. Ведомство предупредило, что новая система может способствовать росту случаев фишинга, онлайн-мошенничества и других схем социальной инженерии, поскольку злоумышленники смогут связываться с пользователями без раскрытия своих телефонных номеров.

Министерство направило разработчикам WhatsApp запрос с требованием объяснить, почему запуск функции не должен быть приостановлен до завершения консультаций с регуляторами. В то же время ряд индийских правозащитников считает, что подобные претензии не имеют достаточных правовых оснований, а бороться следует не с функциональностью сервиса, а с самими преступниками.

В Meta отметили, что пользователи смогут использовать единый юзернейм сразу в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и WhatsApp. По мнению компании, это должно упростить идентификацию брендов и организаций, а также снизить вероятность появления поддельных аккаунтов.

* Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена