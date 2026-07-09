Как приручают голубей

Домашние животные издревле выступают одними из ближайших компаньонов людей. Собаки, кошки, лошади, рогатый скот и курицы сыграли важную роль в истории человечества, но нельзя забывать и о домашних голубях — куда менее известных питомцах. Портал theconversation.com рассказал, как давно голуби стали любимцами человека.

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Исследователи предполагают, что голубей впервые одомашнили на Ближнем Востоке или в восточных частях Средиземноморья. До недавних пор самое раннее доказательство существования домашних голубей было найдено в точке, находившейся в эллинистической Греции примерно 2 300 лет назад. Изображения голубей в Ираке, датируемые 4 000 годами назад, намекают на куда более раннее одомашнивание — но их нельзя считать неопровержимой уликой.

К тому же, диких птиц тяжело отличить от домашних по одним лишь костям. На протяжении десятков лет специалисты, изучающие голубей, даже в научных работах давали лишь приблизительные цифры: «скорее всего, птиц одомашнили 3 000 лет назад».

На Кипре на стоянках эпохи неолита (старше 10 000 лет) находили небольшие количества голубиных костей — видимо, там на птиц периодически охотились. Но начиная с бронзового века фигурки голубей распространились по Кипру, и у острова появилась сильная связь с этими птицами. В ранней греческой литературе его называют местом рождения богини любви Афродиты, которую часто изображают в окружении голубей.

А не так давно ученые рассмотрели коллекцию костей, найденных в Хала Султан Текке на Кипре; сегодня это мечеть и место археологических раскопок, но в прошлом там располагался. Анализ стабильных изотопов обнаружил, что диета голубей была похожа на человеческую. Судя по всему, птицы в те времена (поздний бронзовый век) жили бок о бок с людьми, которые могли намеренно подкармливать их. Однако у 37 голубей были другие химические сигнатуры, больше совпадавшие с дикими животными, чем с людьми. Дикие птицы могли сосуществовать с городскими голубями, которые более тесно взаимодействовали с людьми.

Тот факт, что голуби были частью диеты древнего человека, давно известен. Наши предки-неандертальцы охотились на них в пещерах Гибралтара еще 67 000 лет назад. Но результаты свежих научных исследований намекают на то, что отношения между людьми и этими птицами были куда более теплыми, чем отношения между хищником и добычей.

Примечательно, что часть костей, найденных на Кипре, была обожжена и захоронена в ритуальных местах. Предыдущие раскопки в той же локации нашли голубя в гробнице, где был похоронен взрослый мужчина. То есть, голуби могли играть важную культурную роль на Кипре, хотя пока нельзя сказать, действительно ли они были домашними. Для большинства биологов процесс одомашнивания подразумевает эволюционные изменения, возникающие из-за взаимодействия с человеком. Не то, что происходит, например, с обычными воробьями — они живут бок о бок с людьми, но мы никак их не используем.

Конечно, для того, чтобы говорить о чем-то с уверенностью, необходимы дальнейшие исследования, но, тем не менее, уже можно сказать, что у древних людей были близкие отношения с голубями — одними из самых важных птиц в истории цивилизации.