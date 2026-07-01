На Солнце произошли четыре сильные вспышки

Четыре солнечные вспышки предпоследнего класса мощности зафиксированы 1 июля.

Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"1 июля в 09:27 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4479 (N19W23) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 11 минут. <…> В 09:43 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4479 (N19W22) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 10 минут. <…> В 10:35 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4479 (N19W23) зарегистрирована вспышка M1.6 продолжительностью 10 минут. <…> В 11:17 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4479 (N19W24) зарегистрирована вспышка M2.5 продолжительностью 13 минут", - говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.