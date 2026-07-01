Крепость бронзового века нашли под Челябинском

Археологи из Челябинского государственного университета обнаружили укрепленное поселение бронзового века, расположенное примерно в 18 километрах от Челябинска. Как сообщили в пресс-службе вуза, эта находка позволила расширить представления о границах южно-уральской «Страны городов».

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Речь идет о поселении «Шибаево 1», находящемся в Еткульском муниципальном округе. Ранее специалисты полагали, что это было обычное неукрепленное поселение бронзового века, однако новые данные заставили пересмотреть эту точку зрения.

В мае текущего года команда исследователей провела на части территории шурфовку и микромагнитную съемку. В результате удалось установить, что поселение изначально задумывалось и строилось как укрепленное: оно имело прямоугольную форму, было окружено рвом и общей стеной, а внутри располагались жилые помещения.

В университете подчеркнули, что данное открытие доказывает: люди эпохи Аркаима осваивали не только степные, но и лесостепные пространства Южного Урала, что свидетельствует о более широком ареале их расселения и хозяйственной деятельности, чем предполагалось ранее.

Ранее в мексиканском штате Кампече археологи обнаружили город цивилизации майя. Поселение, получившее название Минанбэ, более тысячи лет скрывалось в труднодоступной части джунглей. Открытие было сделано совместной мексикано-словенской экспедицией. Как отметили специалисты, название «Минанбэ» в переводе с языка юкатекских майя означает «там нет дороги» — и это в полной мере отражает изолированность места, где было найдено поселение. Чтобы добраться до объекта исследований, ученым пришлось прорубать пяткилометровый коридор сквозь плотные заросли, а затем преодолевать оставшиеся участки маршрута с помощью вездеходов и пешком. Такая сложность доступа объясняет, почему город оставался незамеченным для науки столь длительное время.