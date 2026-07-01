Корпорация Apple выпустила обновление для iPhone и призвала всех пользователей обновить свои девайсы. Об этом сообщается на сервисном сайте компании.

Обновление iOS 26.5.2 стало доступно сразу практически для всех пользователей смартфонов Apple. Журналисты профильного издания 9to5Mac, которые изучили апдейт, заявили, что новая версия операционной системы (ОС) почти не содержит никаких новых функций, но призвали все равно срочно обновиться до нее, сообщает Лента.ру.

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Специалисты объяснили, что новая iOS содержит исправления для почти 30 уязвимостей, найденных в iPhone. Большая часть из них связана с технологией WebKit и веб-технологиями. Кроме того, Apple представила обновления iPadOS 26.5.2 и macOS 26.5.2 для планшетов и компьютеров соответственно. Судя по всему, они содержат те же исправления.

В заключение журналисты напомнили, что свежее обновление можно найти в настройках устройства Apple. Они отметили, что до выхода iOS 27 американский IT-гигант успеет выпустить как минимум одно крупное обновление ОС — им окажется iOS 26.6.