Ученым запретили отвечать инопланетянам

Международная академия астронавтики (IAA) пересмотрела и кардинально обновила протоколы программы SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), регламентирующие порядок действий при обнаружении потенциальных признаков внеземного разума. Документ опубликован на официальном портале ведомства.

Согласно документу, исследователям запрещаются любые контакты с инопланетянами без международных консультаций под эгидой ООН.

В IAA отметили, что экспертизу любого потенциального техносигнала необходимо проводить сразу несколькими обсерваториями на разном оборудовании, чтобы исключить ошибку или фейк.

Новые рекомендации учитывают современные вызовы, связанные с распространением дипфейков, автоматизированной дезинформации и громкими неподтвержденными заявлениями о возможных инопланетных технологиях, пояснили в организации.

В пресс-службе уточнили, что в том случае, если подлинность сигнала со стороны внеземной цивилизации будет подтверждена, астрономам следует немедленно и открыто доложить об этом мировой общественности.

Напомним, что впервые протокол SETI был сформулирован в 1989 году. Он получил широкое признание международного научного сообщества и в дальнейшем многократно обновлялся. В частности, значительные изменения были внесены в 2010 году.