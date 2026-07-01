В России впервые обнаружены следы динозавра из мелового периода

Окаменелые следы динозавра из аптского яруса нижнего мелового периода впервые обнаружили в России.

Находка сделана в регионе Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье, сообщила ТАСС пресс-секретарь издательства "Наука" Лейла Джумалиева.

"Впервые на территории Российской Федерации подтверждена находка следов динозавра в отложениях аптского яруса нижнего мелового периода. Следы были обнаружены на территории Кисловодского национального парка в регионе Кавказских Минеральных Вод и подробно изучены в 2026 году. Значение открытия связано не только с его редкостью, но и с тем, что оно существенно расширяет представления о древних экосистемах европейской части современной России", - сказала она.

Ранее достоверные следы динозавров в России были известны только из более древних геологических горизонтов. Находка стала самыми молодыми достоверными следами нептичьих динозавров на территории страны. Статья о палеонтологическом открытии опубликована в научно-популярном журнале "Природа" издательства "Наука".

"В меловом периоде большая часть европейской территории России была покрыта мелководным Русским морем, над поверхностью которого возвышались лишь отдельные острова. Одним из таких архипелагов был Кавказ. Поэтому любые находки наземных позвоночных этого времени имеют особую научную ценность и позволяют уточнить состав древней фауны и реконструировать экосистемы, существовавшие около 120 миллионов лет назад", - отмечает автор статьи, исследователь Максим Афонькин.

В издательстве отмечают, что обнаруженные следы принадлежат травоядному динозавру из группы орнитопод. Ранее в России были известны только следы задних конечностей этих животных. Это свидетельствовало о передвижении динозавра на двух ногах. Новая находка сохранила отпечатки и задней, и передней конечностей, что стало первым в России свидетельством о квадропедальном передвижении орнитопода.

Автор статьи отмечает, что Кисловодск и его окрестности являются наиболее богатыми местонахождениями мезозойских следов позвоночных в России. Это открывает перспективы развития палеотуризма на Северном Кавказе.