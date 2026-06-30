Зачем модный дом Prada делает лунный скафандр

Скафандр от Prada - звучит как модная шутка, но это реальный инженерный проект. Итальянский дом моды вместе с Axiom Space работает над дизайном лунного скафандра AxEMU для программы Artemis. Но это не "кутюр для астронавтов" и не попытка отправить свой логотип на Луну. Речь о материалах, швах, посадке, защите от пыли, экстремальных температур и удобстве движения. Космический скафандр - это одновременно мини-корабль, система жизнеобеспечения и очень сложная одежда, где опыт модной индустрии может оказаться полезнее, чем кажется.

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Как Prada участвует в создании скафандра

Итальянский модный дом и американская космическая компания Axiom Space показали внутренний элемент нового лунного скафандра для миссии Artemis IV в 2028 году. Речь идет о Liquid Cooling and Ventilation Garment (LCVG) - облегающем костюме, который надевается прямо на тело астронавта - под скафандр. В его ткань встроены трубки вентиляции и охлаждения, помогающие поддерживать комфортную температуру тела во время работы в космосе.

В 2024 году бренд Prada участвовал в создании внешнего лунного скафандра для миссии Artemis. Первоначально его связывали с Artemis III, но NASA обновило график: миссия Artemis III, запуск которой ожидается в 2027 году, больше не будет включать высадку на спутник Земли. Теперь первое за более чем полвека прилунение официально перенесено на миссию Artemis IV и предварительно запланировано на начало 2028 года. После чего последует миссия Artemis V.

"Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для человечества", - такая знаменитая фраза принадлежит Нилу Армстронгу, первому из людей, кто ступил на Луну. Что касается участия Prada в разработке уникальной лунной одежды, наверное, вполне можно сказать: "Один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для итальянской моды". Теперь компания занимается не только дизайном, но и инженерными решениями для экипировки астронавтов.

Что такое космический скафандр

Это не просто уникальная одежда - сложнейшее инженерное "произведение", корабль в миниатюре, обеспечивающий выживание человека в космосе. Официальное название - система выживания экипажа. Прежде всего она защищает во время запуска и входа в атмосферу. А в экстренной ситуации, например, при разгерметизации корабля, как говорят, обеспечит человека пригодной для дыхания атмосферой до шести дней.

Неслучайно астронавты Artemis II, которые недавно облетели Луну, при приближении к спутнику Земли значительное время посвятили именно испытаниям новых скафандров. Экипаж впервые надевал "спецовку" в космосе. Очень важно было проверить, насколько быстро это получится, удобно ли садиться в них, есть и пить через отверстие в шлеме...

Как устроен лунный скафандр

Скафандр состоит из нескольких систем: герметичного слоя, внешней защиты, охлаждения, связи, шлема, перчаток, ботинок и ранца с жизнеобеспечением. И каждый элемент - суперважный. Так, герметичный слой удерживает давление внутри скафандра. Внешняя оболочка защищает от пыли, износа и температуры. Теплозащита помогает выдерживать резкие перепады температуры, а система охлаждения не дает астронавту перегреться. Шлем защищает голову, обеспечивает обзор и связь, а визор защищает глаза от яркого света. С перчатками и ботинками все понятно: первые должны быть удобными для работы с инструментами, а вторые - обеспечить устойчивость на лунном грунте. Ранец жизнеобеспечения - кислород, удаление CO₂, контроль параметров. Связь и камеры - передача данных, голос, видео и безопасность.

Скафандры способны выдерживать экстремальные температуры на южном полюсе Луны и низкие температуры в постоянно затененных регионах. Астронавты в таких костюмах смогут находиться в открытом космосе не менее восьми часов. Снаряжение прошло ряд испытаний, в том числе и подводные тесты.

Астронавты миссии Artemis впервые будут использовать технологию сотовой связи 4G на лунном грунте. Их скафандры будут оснащены системой связи 4G, аналогичной той, что используется на Земле. Эта система позволит транслировать видео высокой четкости и передавать большие объемы научных данных. Хотя эти скафандры не будут иметь сенсорного экрана или интерфейса смартфона, в них будут встроены коммуникационные компоненты, необходимые в условиях космоса. Чтобы обеспечить такую связь, разработана Lunar Surface Communications System - компактная базовая станция, адаптированная к лунным условиям. Она будет установлена на посадочном аппарате. Что очень важно, станция сможет соединять астронавтов на расстоянии до двух километров от посадочной платформы.

Технологические особенности скафандра для выхода на Луну

Скафандры AxEMU (Exploration Extravehicular Mobility Unit) предназначены для выхода в открытый космос и на поверхность Луны. Говорят, инженеры NASA , разрабатывая новые скафандры, использовали данные и наработки российского НПП "Звезда". Так, в новой модели тяжелого скафандра для лунной поверхности использовалось техническое решение, издавна применявшееся российскими специалистами. Теперь астронавт тоже попадает внутрь скафандра через специальную дверцу в его задней части.

Инженеры специально разрабатывали элементы скафандра так, чтобы астронавты не были подвержены большим нагрузкам внутри. По сути вес скафандра ощущается как тяжелый рюкзак, а специальные лямки на плечах и пояс на талии, которые используются при его одевании, делят этот вес между бедрами и плечами астронавта таким же образом, как это делается для рюкзака. Конструкция костюма оптимизирована под расширенную мобильность, что позволяет делать гораздо больше свободных движений, чем это было в случае с предыдущими поколениями скафандров. В новом скафандре нет торчащих кабелей и застежек-молний.

Корпус будет изготавливаться в двух размерах. А с помощью специальных крепежных разъемов для рук в районе плеч его можно будет подогнать как для мужчин, так и для женщин.

Скафандр AxEMU рассчитан на восемь часов автономной работы. Также заложен запас дополнительного времени работы - еще около часа для непредвиденных ситуаций, имеется доработанная система отвода углекислого газа. Спецовка рассчитана на эксплуатацию при температуре от -250°F до +250°F (от -157°С до +121°С ). Скафандр позволяет прыгать в нем, ходить, нагибаться, действовать пальцами рук. Планируется, что для миссии на Марс будут использованы аналогичные скафандры с небольшими модификациями.

Отмечается, что скафандр имеет открытую систему компоновки элементов. Что это значит? Его можно будет модифицировать, надстраивать и изменять по мере появления новых требований в ходе выполнения космической программы.

Чем новый скафандр отличается от скафандров Apollo

Скафандры Apollo были инженерным прорывом своего времени, но, по словам экспертов, новые миссии требуют большей мобильности, лучшей подгонки, более долгой работы и удобства для разных астронавтов.

Apollo создавались для коротких экспедиций. Напомним: эта программа пилотируемых космических полетов космического агентства США была принята в 1961 году для осуществления первой пилотируемой высадки на Луну. И завершена в 1975 году. Всего было шесть высадок. Самое длительное время пребывания на Луне - у "Аполлона-17" (75 часов), суммарное время выходов на лунную поверхность - 22 часа. Самое короткое - у "Аполлона11": соответственно 21 час 36 минут и 2 часа 32 минут.

Программа Artemis нацелена на длительное присутствие на Луне. Поэтому новый скафандр должен подходить большему числу людей, то есть не должно быть проблем с подгонкой. Причем и для женщин, и для мужчин. Должно быть больше подвижности в бедрах, коленях, плечах, поскольку это будут не короткие выходы на поверхность, а полноценная сложная работа. Само собой - современная связь и датчики, лучшее распределение нагрузки, более удобная работа с инструментами и т. д.

Ученые предупреждают: на Луне космонавтам и астронавтам придется крайне нелегко. И дело не только в низкой гравитации, космическом излучении и отсутствии воздуха. Одна из самых серьезных неприятностей - лунная пыль. Поверхность спутника Земли она покрывает толстым слоем. При этом не просто отличается от земной, но еще и очень опасна.

Как рассказал "РГ" научный руководитель ИКИ РАН и первого этапа российской лунной программы академик Лев Зеленый, лунная пыль электрически заряжена и висит над тоже заряженной лунной поверхностью под действием электростатического поля. Напряженность электрического поля в этом метровом пылевом слое может вблизи терминатора достигать 300 вольт на метр! Это небезопасно и для инструментов, и для человека.

Пыль очень токсична, состоит из зазубренных частиц, которые забиваются в скафандр, налипают на технику. Об этом рассказывал, в частности, Юджин Сернан - командир "Аполлона-17" и последний на данный момент человек, стоявший на поверхности Луны. Он отмечал, что было много всяких трудностей, описывал, как их преодолевали. Единственное, чего Сернан, по его словам, не понял - это как в будущем можно будет избежать влияния лунной пыли.

Дело еще в том, что при прилунении мощные двигатели посадочных модулей поднимают облака пыли и обломков, которые могут повредить оборудование вокруг. Во времена миссий Apollo, когда посадки были кратковременными, эта проблема не казалась столь серьезной. Однако теперь, когда космические агентства планируют создание постоянных баз, понимание физики лунных выбросов стало критически важным.

Новые лунные скафандры обладают повышенной стойкостью к острому и абразивному лунному реголиту. Так что в скафандре дизайн от Prada - это прежде всего инженерия плюс эргономика и материалы. Недавно Axiom представила ролик, где показала преимущества своих скафандров в сравнении с теми, которые использовали люди на Луне полвека назад.

Почему скафандр должен быть удобным

Если астронавту неудобно, это не просто дискомфорт. На Луне плохая посадка скафандра может мешать работе, повышать усталость и создавать риск для миссии.

Астронавт Кэтлин Рубинс, дважды работавшая на Международной космической станции, выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми лунными скафандрами. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной, отмечают эксперты. В частности, Рубинс отметила, что при высадке на Луну астронавты столкнутся с экстремальным физическим напряжением. Новые скафандры хотя и лучше аполлоновских, но у них еще много проблем с гибкостью. Нагнуться, чтобы поднять камень при сборе образцов, все еще тяжело. Перчатки - одна из самых тяжелых проблем: чтобы что-то взять в них, надо прилагать усилия, резко повышая давление на кисти.

Впрочем, Рубинс отметила и явные преимущества нового скафандра: у нынешних аналогов в США нет полной размерной сетки, их "подгоняют", но полной подгонки не получается. Астронавт, как пишут, участвовала в испытаниях новой лунной спецовки и осталась довольна подгонкой. "Как женщина я никогда не имела скафандра, подходящего мне по размерам. Они всегда были гигантскими. Когда я что-то в них делала, то физически падала внутри костюма и хлопалась о его стенки грудью или спиной. С новым лунным скафандром этого не было, он мне подходил, с ним синяков у астронавтов должно быть меньше", - сказала она.

Что такое космическая мода?

Главная задача лунного скафандра - защита астронавта от вакуума, радиации, лунной пыли, перепадов температур и механических нагрузок. Когда Axiom Space объявила о сотрудничестве с Prada в разработке лунных скафандров NASA, по соцсетям понеслось: астронавты будут ходить по Луне, сверкая стразами и щеголяя модными принтами. Но скептиков осадили быстро. Дело в том, что Prada почти 100 лет занимается не только дизайном одежды, обуви и аксессуаров, но и разработкой новых материалов.

Мода здесь важна не как декор, а как экспертиза в тканях, посадке, многослойных конструкциях, износостойкости и производстве. Космическая мода уже давно влияет на земную одежду: от термоматериалов и мембран до футуристичного дизайна. Так что история Prada и Axiom показывает, что будущая космическая индустрия будет все чаще объединять инженеров, дизайнеров, медиков, материаловедов и бренды.

Впрочем, кутюрье не скрывают: интерес Prada к космосу связан и с более долгосрочной стратегией. Космический туризм постепенно превращается в новый рынок для состоятельных клиентов, а участие в подобных проектах помогает люксовым брендам оставаться в центре внимания и ассоциироваться с технологиями будущего.

Как отмечают СМИ, тема космоса привлекает и другие компании из мира моды и спортивной одежды. Например, бренд Under Armour в партнерстве с Virgin Galactic создал линейку одежды для космических полетов, а Columbia Sportswear работала с компанией Intuitive Machines над разработкой космических тканей.

Почему так важен внешний вид скафандра

Почему у астронавтов Artemis II оранжевые скафандры, а не белые, как на "Аполлонах"? Как поясняют специалисты, цвет скафандров астронавтов не только символичен, но и связан с безопасностью. Так, оранжевый цвет, используемый NASA, выбран неслучайно: это "международный оранжевый". Оттенок с очень высокой видимостью позволяет легко идентифицировать астронавтов в чрезвычайных ситуациях, особенно при посадке космического корабля в море. На синем фоне воды оранжевый цвет выделяется особенно четко, что важно при поисково-спасательных операциях.

Прежде скафандры астронавтов были разного цвета. Скажем, в ходе программы "Меркурий" (1958-1963) костюм имел металлический цвет благодаря использованию нейлона с алюминиевым покрытием для регулирования температуры. Для программ "Джемини" (1961-1966) и "Аполлон" (1961-1972) белый цвет был выбран в качестве одного из основных материалов для теплоизоляции. Белый цвет также был призван отражать солнечное излучение, что подходило для космической деятельности.

Кстати, белый цвет использовался для скафандров на "Скайлэб", первой американской космической станции, наряду с модными синим и красным цветами, чтобы соответствовать логотипу NASA .