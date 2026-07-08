Как древние греки разводили скот?

В Древней Греции сельское хозяйство было фундаментом достатка. Еда объединяла людей и на симпозиумах, и на больших фестивалях или пирах. Но как именно древние греки разводили скот? Портал theconversation.com рассказал, как козий зуб помог ответить на этот вопрос.

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На протяжении почти века академики спорили о том, как в Древней Греции было устроено разведение скота. Одна теория утверждала, что греки держали крупные, кочующие стада, которые перемещались по пастбищам со сменой времен года. Другая рисует менее масштабную картину: маленькие стада, интегрированные в повседневную жизнь на фермах и кормившиеся на местных полях. Другими словами, ученые хотели выяснить положение животных: были ли они частью мобильной пасторальной системы, или же неотъемлемой частью статичных ферм?

Когда ранние историки впервые задались вопросом фермерства в Древней Греции, в современной Греции были популярны крупные стада овец и коз, кочевавшие по разным пастбищам. Летом они держались на холмах, а зимой спускались в низины в поисках корма.

Но была и еще одна школа мысли, которая выдвинула третью теорию. Отталкиваясь от интервью со старыми пастухами и фермерами, археолог Пол Холстед предположил, что животных разводили преимущественно маленькими стадами, прикрепленными к фермам. Они паслись на паровых полях или пастбищах неподалеку, иногда питаясь кормовыми культурами, которые выращивали специально для них.

По этой модели животные и растения были интегрированы в единую систему. По прошествии времени академики вставали на разные стороны этой дискуссии, но до недавних пор никто не мог прямо оценить диету и мобильность древнегреческих животных, чтобы поставить точку в спорах.

Применение анализа стабильных изотопов предоставило исследователям первую реальную возможность проверить конкурирующие идеи на практике, изучив останки животных на местах раскопок в Греции. Измерив изотопы, сохранившиеся в древних костях и зубах, ученые могут выяснить, чем питались животные и люди, и даже получить информацию о том, где они жили.

Пища и вода оставляют химические сигнатуры, которые со временем становятся частью останков. У каждого атома есть несколько изотопов, чья масса разнится в зависимости от количества нейтронов. Анализ стабильных изотопов подсчитывает количество различных изотопов в археологической находке, тем самым отвечая на вопросы ученых. Например, пропорции изотопов углерода и азота могут подсказать, чем питались древние животные. А по пропорции изотопов кислорода можно узнать, в каком состоянии была зубная эмаль.

Если совместить эти данные, то можно получить достаточно исчерпывающие данные о ландшафте сельского хозяйства… Но первое применение этой техники к древнегреческим животным лишь осложнило ситуацию. Из-за дороговизны и доступности образцов археологи смогли протестировать лишь горсть животных останков в разных точках Греции. Анализ показал, что фермеры не придерживались какой-то одной модели разведения скота — они пользовались разными стратегиями. Но маленькая статистическая выборка не позволила ученым сделать какие-либо окончательные выводы; наверняка было понятно лишь то, что животных в Древней Греции разводили разными методами.

Разобраться в данных помогли раскопки в Азории на востоке Крита, где нашли останки овец и коз. В каком-то смысле, это идеальная локация для подобного анализа: поселение внезапно забросили прямо перед началом классического периода в начале V века до н.э. Поскольку место раскопок забросили, оно предоставляет идеальную картину жизни в моменте, ведь люди оставили свой мусор и громоздкую керамику.

Исследование 200 000 фрагментов останков животных обнаружило ряд фактов. Во-первых, греки потребляли в пищу преимущественно коз; следом шли овцы, свиньи и крупный рогатый скот. При этом в залах для пиршеств блюда готовили не так, как в обычных домах; там разделкой туш занимались профессиональные мясники (вероятно, жрецы), орудовавшие тесаками. В домах же использовались обычные ножи.

Хотя по этим данным можно сделать вывод, что в обоих случаях использовали одних и тех же животных, анализ изотопов говорит иначе. Углеродные значения животных, потребленных в пищу дома, совпадают с кислородными цифрами, полученными в ходе анализа зубов. То есть, скот выращивали в основном на местных фермах, где они ели сезонные растения. Однако животные, которых потребляли в пищу на пирах, напротив, обладают значениями изотопов, намекающими на кочевые пастбища.

Другими словами, древнегреческая экономика пищи была куда более сложной, чем изначально предполагали ученые. Фермеры применяли разные стратегии, но, похоже, политическое единство городов-государств употребляли большие публичные пиры, на которых животных приносили в жертву. А нечто подобное возможно лишь при наличии организованного, специализированного менеджмента общественного скота.