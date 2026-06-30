Apple оборудует будущие Mac и iPad экранами с улучшенной цветопередачей

Apple планирует использовать в будущих моделях MacBook Pro, iPad Pro и iMac OLED-дисплеи с расширенным цветовым охватом. Об этом сообщает 9to5Mac со ссылкой на отчет аналитической компании TrendForce.

По данным источника, компания намерена постепенно перейти на OLED-панели, способные обеспечивать 95-процентный охват цветового пространства BT.2020. Этот стандарт предъявляет более высокие требования к чистоте цветов, спектральным характеристикам, энергоэффективности и энергопотреблению по сравнению с широко используемым сегодня DCI-P3.

Как отмечает TrendForce, развитие OLED-технологий постепенно смещает конкуренцию между производителями дисплеев от традиционных показателей, таких как яркость, контрастность и толщина панели, к достижению оптимального баланса между точностью цветопередачи, энергоэффективностью и общими характеристиками экрана.

Для достижения этих показателей производители разрабатывают новые материалы и архитектуры OLED-дисплеев. В частности, речь идет о технологиях MR-TADF, Hyperfluorescence и pTSF, которые позволяют повысить чистоту цветов, снизить энергопотребление и увеличить срок службы экранов.

Как отмечает издание, ранее сообщалось, что Apple может представить первый MacBook с OLED-дисплеем уже в этом году, а OLED-версия iMac ожидается спустя несколько лет.