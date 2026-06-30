«Яндекс» восстановил работу сервисов после сбоя

Яндекс восстановил работу всех сервисов после сбоя.

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе компании.

«У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к некоторым сервисам «Яндекса». На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Во вторник в работе сервисов Яндекса произошел массовый сбой. По словам пользователей, у них возникли трудности с доступом к Музыке, Кинопоиску, Еде, Лавке, Диску и умному дому с Алисой.

На прошлой неделе статистика сбоев сайта DownDetector показала, что тысячи пользователей в США столкнулись с недоступностью сервисов ChatGPT и Claude. Подавляющее большинство (83%) жалоб пришлось на недоступность ChatGPT, на проблемы с Codex пришлось 7% отчетов. На карте сбоев было видно, что чаще всего о проблемах отчитывались жители Нью-Йорка, Бостона, Вашингтона, Сан-Франциско и Лос-Анджелеса.