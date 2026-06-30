«Яндекс» сообщил о «трудностях» с доступом к некоторым своим сервисам

Пользователи испытывают трудности с доступом к некоторым сервисам "Яндекса", подтвердили ТАСС в компании.

"У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам "Яндекса". Наши специалисты работают над устранением сложностей", - сказали там.

Как убедились корреспонденты ТАСС, некоторые сервисы действительно работают не в штатном режиме: так, информация на главной странице "Яндекс Книг" не может подгрузиться, а "Яндекс Музыка" выдает плашку о том, что сервис "пока на паузе".