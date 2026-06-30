Google ускорила магазин приложений Play Store на Android-смартфонах

Google выкатила обновление Google Play Store 52.1, в котором решила не ограничиваться привычными исправлениями ошибок. Компания обещает ускорить работу магазина приложений, сделать установку программ менее прожорливой к памяти и добавить новые функции для пользователей и разработчиков.

Самое заметное изменение касается контента, созданного искусственным интеллектом. Теперь Play Store будет помечать изображения и другие медиа, сгенерированные ИИ, если разработчик использовал их в карточке приложения.

Идея проста: пользователь должен понимать, что красивые картинки в описании могут не отражать реальный интерфейс программы. Похожую маркировку Google недавно начала использовать и в YouTube Shorts.

Еще одно нововведение адресовано геймерам. Google заявила, что пользователи смогут смотреть видео от разработчиков и игровых блогеров прямо во время игры. Поддерживаются полноэкранный режим и режим картинка в картинке (PiP), хотя пока компания не уточняет, какие именно игры получат эту возможность.

Под капотом тоже есть изменения. По словам Google, обновление включает масштабные инфраструктурные доработки сразу для нескольких платформ: Android-смартфонов, планшетов, Wear OS, Android TV, Google TV, Android Auto и Automotive OS. Помимо общего повышения производительности, Play Store должен эффективнее использовать оперативную память во время установки приложений.

Обновление уже распространяется среди пользователей. Проверить его можно через настройки Google Play Services, обновление системы Google Play или непосредственно в настройках самого магазина приложений.