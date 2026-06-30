Gmail можно читать без пароля: хакеры используют сохраненные сессии

Открыл Gmail в браузере, поработал и забыл выйти из аккаунта? Оказывается, именно такая привычка может сыграть на руку злоумышленникам. Схема основана на сохранённой сессии пользователя. Если человек остается аутентифицированным в Gmail, атакующие могут запустить экземпляр браузера, подключиться к его отладочному порту и отправить запросы к сервисам Google от имени уже вошедшего пользователя.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского», специалисты обнаружили механизм, позволяющий киберпреступникам получить доступ к корпоративной почте Gmail и другим сервисам Google без повторного ввода логина и пароля.

По словам эксперта «Лаборатории Касперского» Андрея Гунькина, через API Google сторонние приложения могут получать доступ к различным сервисам — например, к почте или календарю. Этим механизмом, как утверждают исследователи, способны воспользоваться и злоумышленники.

Исследование проводилось во время анализа активности китайской киберпреступной группировки ToddyCat. Именно в рамках этого расследования специалисты обнаружили описанный способ компрометации учетных записей.

Под угрозой могут оказаться не только корпоративные пользователи. По данным исследователей, атака потенциально применима к любым браузерам на базе Chromium, включая Google Chrome, Microsoft Edge, Opera и Brave.

По оценке «Ведомостей», потенциально такой механизм может затронуть до 40,8 млн российских пользователей. Эта цифра отражает возможное количество пользователей соответствующих браузеров и сервисов, а не число уже скомпрометированных аккаунтов.

Эксперты напоминают, что риск возникает только при выполнении ряда условий, включая наличие доступа злоумышленника к устройству жертвы. Поэтому одним из важных способов защиты остается своевременный выход из учётной записи на чужих или общедоступных компьютерах, а также контроль запущенных приложений и процессов на собственном устройстве.