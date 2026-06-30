На Солнце резко усилилась активность

Ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН сообщили о резком усилении активности на Солнце, которое "не стало опровергать первый закон диалектики", и количество перешло в качество.

В сообщении уточняется, что вспышечная спираль начала резко раскручиваться, и за день было зафиксировано 17 вспышек разного уровня.

Утром вторника уже произошло две вспышки уровня М.

- На этом фоне то, что у крупнейшей области года, находящейся сейчас точно напротив Земли, пока нет в активе ни одного такого события, выглядит скорее парадоксом, чем правилом. Взрывы высшего балла могут начаться сейчас в любое время, - говорится в сообщении.

Также выяснилось, что две группы пятен, которые на поверхности кажутся изолированными, на деле образуют единую сложную магнитную структуру, активно обмениваются энергией через линии магнитного поля.