Первый MacBook с сенсорным экраном выйдет раньше, чем ожидалось
По информации Марка Гурмана, Apple не будет откладывать выпуск своего первого ноутбука с сенсорным экраном. Новинка якобы появится уже в конце этого или в начале 2027-го года. При этом работать она будет на процессорах M5.
Но сенсорный экран — не единственное новшество. Ноутбук, мол, также получит:
- Dynamic Island, знакомый по iPhone.
- Яркий и энергоэффективный OLED-дисплей.
- Обновлённый дизайн корпуса.
Более мощные версии сенсорного MacBook на грядущих процессорах M7, по данным источников, уже проходят тестирование и могут выйти ближе к концу 2027 года.
Кстати, про процессоры. СМИ пишут, что базовый M7 представят в начале следующего года, чуть позже появятся версии M7 Pro и M7 Max, а в 2028 году топовый M7 Ultra.