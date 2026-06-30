Первый MacBook с сенсорным экраном выйдет раньше, чем ожидалось

По информации Марка Гурмана, Apple не будет откладывать выпуск своего первого ноутбука с сенсорным экраном. Новинка якобы появится уже в конце этого или в начале 2027-го года. При этом работать она будет на процессорах M5.

© Ferra.ru

Но сенсорный экран — не единственное новшество. Ноутбук, мол, также получит:

Dynamic Island, знакомый по iPhone.

Яркий и энергоэффективный OLED-дисплей.

Обновлённый дизайн корпуса.

Более мощные версии сенсорного MacBook на грядущих процессорах M7, по данным источников, уже проходят тестирование и могут выйти ближе к концу 2027 года.

Кстати, про процессоры. СМИ пишут, что базовый M7 представят в начале следующего года, чуть позже появятся версии M7 Pro и M7 Max, а в 2028 году топовый M7 Ultra.