Решена проблема с медленным выключением Windows 11

Microsoft признала ошибку в Windows 11, из-за которой некоторые компьютеры выключались заметно дольше обычного.

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Проблема оказалась связана со службой Background Intelligent Transfer Service (BITS), отвечающей за фоновую передачу данных и загрузку обновлений операционной системы.

Что исправили

По данным компании, при завершении работы Windows служба BITS могла слишком долго обрабатывать незавершённые фоновые задачи. Из-за этого процесс выключения системы затягивался на несколько секунд. Хотя ошибка не влияла на работоспособность компьютера, многие пользователи замечали, что привычное завершение работы стало происходить медленнее.

Исправление уже доступно в составе необязательного накопительного обновления KB5095093, выпущенного в июне. После его установки Windows должна завершать работу без задержек, связанных со службой BITS. Тем, кто не хочет устанавливать необязательные обновления, патч станет доступен автоматически в одном из следующих обязательных обновлений.

Однако этим список изменений не ограничивается. Microsoft также доработала сетевую подсистему Windows 11. Обновление повышает стабильность подключения по Wi-Fi, устраняет ряд причин появления «синих экранов смерти», связанных с энергосбережением беспроводных адаптеров, а также улучшает работу VPN-подключений по IPv6 и мобильных сетей WWAN. Кроме того, устранены отдельные проблемы совместимости с некоторыми сторонними VPN-клиентами.

Изменения затронули и систему безопасности. В частности, Microsoft оптимизировала компоненты Windows Security, отвечающие за Credential Guard и изоляцию учётных данных. На устройствах с корпоративными политиками безопасности это должно уменьшить задержки при входе в систему и повысить стабильность работы защитных механизмов.

Ещё одно техническое улучшение касается системной диагностики. Microsoft сократила количество лишних записей в журнале событий Windows. Это снижает нагрузку на систему при продолжительной работе, особенно на компьютерах с менее производительным оборудованием.

Как установить

Обновление KB5095093 уже можно установить вручную через Windows Update или каталог Microsoft Update. Если не устанавливать его вручную, все перечисленные исправления войдут в состав ближайшего обязательного обновления Windows 11.