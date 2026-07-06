Почему в пассажирских самолетах всегда так холодно?

Нет, вам не показалось: в самолетах действительно довольно холодно. И да, пилоты и экипаж знают об этом — низкая температура в кабине пассажирского самолета поддерживается не просто так. Портал popsci.com рассказал, почему.

© Unsplash

Идеальная температура для кабины самолета — где-то между 21 и 23 градусами Цельсия. По факту, это обычная комнатная температура, которая, в большинстве случаев, ощущается комфортно. Но поскольку в кабине стараются держать низкую (10-20%, суше чем во многих пустынях) влажность для предотвращения ржавчины, воздух ощущается более холодным.

Большинство коммерческих авиалиний придерживаются этих температур по одной простой причине — чтобы не дать пассажирам упасть в обморок. В самолете всегда есть опасность, что кто-то из пассажиров пострадает от гипоксии, или дефицита кислорода. На самом деле, это не такое уж и редкое явление, как можно подумать, особенно на ночных рейсах.

Причина в симулированном давлении воздуха в кабине, которая обычно держится на большой высоте относительно уровня моря. На борту самолета поддерживается «горное» давление; оно является компромиссом между сохранением структурной прочности самолета (иначе давление раздавило бы машину) и комфортом людей. Хотя большинство пассажиров не заметят этой перемены в давлении, их организм так или иначе начнет получать примерно на 25% меньше кислорода. Те, кто не могут адаптироваться безболезненно, страдают головокружением или обмороком.

Как раз для того, чтобы бороться с этим риском, экипажи лайнеров снижают температуру. Холодный воздух держит пассажиров в тонусе, что может быть важно на случай внезапной турбулентности или эвакуации. Помимо этого, теплый воздух затрудняет циркуляцию жидкостей в организме, что вынуждает сердце биться быстрее и, в свою очередь, повышает расход кислорода. Холодный воздух же замедляет пульс, помогает поддерживать стабильное дыхание и выравнивает содержание кислорода в крови.

Наконец, холодный воздух также помогает регулировать влажность. Низкая влажность воздуха в кабине обычно заставляет любую влагу на теле человека испаряться быстрее и сразу высушивать организм, но подкачка холодного воздуха не позволяет пассажирам слишком разогреться, тем самым замедляя испарение. Плюс в прохладе кабина ощущается не такой душной.

Кто контролирует температуру на борту самолета? По-разному, в зависимости от типа машины: Airbus и Boeing работают совершенно по-разному. Например, на Boeing температура в кабине управляется из кокпита, где находятся пилоты. А Airbus позволяют экипажу настраивать температуру через центральный тачскрин. При этом на борту любого коммерческого самолета есть специальная система контроля, управляющая давлением в кабине, температурой и качеством воздуха. И на борту каждой машины есть зона, выделенная под эту систему.

Пассажирский салон обычно делится на 2-4 климатические зоны, которые управляются независимо друг от друга. Благодаря этому экипаж может, например, чуть снизить обдув в центре, где, как правило, генерируется большая часть тепла, но не перегревать заднюю часть самолета. Тем, кто не хочет мерзнуть во время перелета, лучше не выбирать места рядом с экстренным выходом и окнами.