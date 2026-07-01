Появились первые подробности об iPhone 20 Pro и iPhone Fold 2

По данным инсайдеров, Apple параллельно работает сразу над несколькими поколениями будущих флагманов и уже тестирует их ранние прототипы.

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Двухэтапный график анонсов

Как сообщает Digital Chat Station, Apple планирует окончательно перейти на двухэтапный график анонсов. Если эта стратегия будет реализована, весной 2027 года компания представит базовый iPhone 18 вместе с моделями iPhone Air 2 и iPhone 18e. Осенняя презентация будет посвящена премиальным устройствам – iPhone 20 Pro, iPhone 20 Pro Max и второму поколению складного iPhone Fold.

По предварительным данным, iPhone Fold 2 получит более крупный гибкий экран, чем дебютная модель. Одновременно Apple намерена обновить дисплеи всей линейки. Так, обычный iPhone 18 впервые получит OLED-панель с поддержкой ProMotion и частотой обновления до 120 Гц. Аналогичный экран ожидается и в iPhone Air 2, тогда как iPhone 18e сохранит более простую OLED-матрицу с фиксированной частотой 60 Гц без технологии адаптивного обновления.

Источники также утверждают, что инженеры Apple уже завершили одну из стадий проектирования будущих iPhone 20 Pro, iPhone 20 Pro Max и второго Fold. Сообщается, что внутри компании проходят испытания нескольких инженерных образцов, хотя официально существование этих устройств пока не подтверждено.

Новый процессор A20 Pro

Отдельный интерес вызывает новый процессор A20 Pro. По слухам, Apple собирается отказаться от привычной компоновки в пользу технологии Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM), которая предусматривает объединение нескольких отдельных кристаллов в одном корпусе. В состав такого решения войдут вычислительные ядра CPU, графический процессор и нейронный ускоритель.

Не менее серьёзные изменения ожидаются и в системе охлаждения. Инсайдеры утверждают, что память в A20 Pro будет располагаться рядом с процессором по принципу, напоминающему технологию Samsung Side-by-Side (SbS), применяемую в Exynos 2700. Однако Apple реализует собственную конструкцию: испарительная камера будет контактировать непосредственно с вычислительным кристаллом, а не одновременно с процессором и памятью, как у Samsung. Такое решение должно повысить эффективность отвода тепла во время продолжительных нагрузок.

Подробности об iPhone 18 Pro и Pro Max

Тем временем инсайдер Reptalica опубликовал изображения, которые, как утверждается, демонстрируют конструкцию iPhone 18 Pro. Если опубликованные материалы окажутся достоверными, смартфон получит значительно уменьшенный Dynamic Island.

Предполагается, что часть компонентов Face ID будет скрыта под дисплеем. На поверхности может остаться лишь компактный вырез для фронтальной камеры, а инфракрасные датчики будут перенесены под экран либо смещены в область рамки. Ещё одним заметным нововведением станет увеличенная испарительная камера, которая должна улучшить охлаждение устройства и обеспечить более стабильную производительность при высоких нагрузках.

По имеющимся сведениям, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max также оснастят новыми 10-битными OLED-панелями Samsung M16 LTPO+. В них используется синий фосфоресцентный материал вместо традиционного синего флуоресцентного слоя, что позволяет одновременно повысить энергоэффективность и увеличить яркость дисплея.

Экран сможет динамически изменять частоту обновления в диапазоне от 1 до 120 Гц. Минимальное значение будет использоваться для отображения статичного контента и экономии заряда аккумулятора, тогда как максимальная частота обеспечит плавную работу интерфейса и высокую отзывчивость в играх.

Кроме того, среди ожидаемых нововведений называется фирменный модем Apple C2. По предварительным данным, он получит полноценную поддержку сетей 5G mmWave, а также расширенные возможности спутниковой связи.