В смартфонах нашли секретные коды

Секретные коды в смартфонах могут предоставить быструю информацию об устройстве или разблокировать скрытые функции. Об этом сообщает издание How-To Geek.

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Журналисты рассказали о существовании кодов USSD или MMI — это определенная комбинация цифр и знаков, позволяющая предоставить доступ к спрятанным функциям. В качестве примера они раскрыли код *#07#, с помощью которого можно быстро узнать подробную информацию о модели смартфона. После ввода кода *#06# на экране устройства появится уникальный номер IMEI.

Одним из самых полезных кодов в быту авторы портала назвали *#*#4636#*#*. Они объяснили, что при его вводе на телефоне появляются подробные настройки беспроводного соединения Wi-Fi.

Авторы издания сравнили комбинации USSD с чит-кодами, которые разблокируют определенные преимущества в видеоиграх.

«Скрытые функции вашего девайса часто предназначены для устранения неполадок, тестирования или диагностики, но любой может получить к ним доступ, просто набрав код», — подытожили журналисты.

В конце июня авторы издания BGR призвали пользователей временно не устанавливать бета-версию Android 17 на смартфоны из-за ошибок. Они рекомендовали дождаться выпуска публичной версии ОС.