ИИ научили делать вкусные бургеры

Исследователи представили генеративную платформу BurgerAI, способную составлять рецепты бургеров с учетом вкуса, питательной ценности, экологического следа и индивидуальных особенностей человека, сообщается в исследовании, сообщает 3dnews.ru со ссылкой на Eurekalert.org.

В основе системы — диффузионная модель, обученная на 2216 рецептах из базы Food.com с выделением 146 ингредиентов. После обучения ИИ сгенерировал миллион вариантов и оценил их по нескольким критериям.

В слепом дегустационном тесте в Сан-Франциско с участием 101 человека два ИИ-рецепта получили оценки по вкусу и текстуре на уровне Big Mac или выше. Система также смогла «переоткрыть» рецепт Big Mac без прямого обучения на нем, что подтверждает освоение методики, а не копирование.

Самый экологичный вариант — грибной бургер: его воздействие на среду более чем в 15 раз ниже, чем у Big Mac. Самый питательный — на основе фасоли (индекс здоровья 63 против 33), однако дегустаторы оценили его вкус ниже эталона.

В материале говорится, что разработка преследует более серьезную цель — создание ИИ-платформы для проектирования новых материалов, химических веществ и лекарств. Ученые планируют развить заложенные в BurgerAI механизмы для науки и производства.