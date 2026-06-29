Омывающее Россию море аномально прогрелось

Вода в омывающем Россию Балтийском море прогрелась до аномальных для июня значений. Об этом сообщил научный сотрудник научно-образовательного центра «Геоэкология и морское природопользование» БФУ им. Канта Николай Белов, его слова передает РИА Новости.

Температура в водоеме сильно повысилась на фоне аномальной жары, которая пришла в Калининградскую область с юга Европы.

«Она выше нормы. У нас должна быть в июне условно 18 градусов, а тут 22-23. Соответственно, такая высокая температура, это еще и цветение водорослей», — рассказал ученый.

Жители отмечают, что почти по всему побережью вода перестала быть визуально чистой. Белов отметил, что купаться в таком море можно, но стоит глотать воду. Пока что водоем остается относительно безопасным, но если он прогреется сильнее, появится риск инфекций. Рыбы начнут задыхаться в таких условиях, и на этом фоне ускорится рост опасных бактерий.

Однако, по прогнозам ученого, Балтийское море вряд ли прогреется выше 23 градусов. Аномальная жара постепенно уходит из региона, и погода возвращается к норме.

Беспрецедентная жара обрушилась на Калининградскую область в воскресенье, 28 июня. В отдельных городах воздух прогрелся до плюс 36 градусов Цельсия и побил температурный рекорд июня в регионе за всю историю наблюдений.