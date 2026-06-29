Огромный астероид прошел рядом с Землей

Огромный астероид, размером в два раза больше небоскреба Бурдж-Халиф, пролетел так близко к Земле, что его можно было увидеть в большой бинокль или небольшой телескоп. Об этом пишет Daily Mail.

Небесное тело прошло на расстоянии 2 560 000 км от Земли со скоростью 9 км в секунду. При этом, несмотря на свои размеры, а астероид примерно в 60 раз крупнее Челябинского метеорита, который взорвался над Россией и в 2013 году, 1997 NC1 не представлял опасности для планеты.

«Объект такого размера приближается к Земле всего раз в несколько лет», - заметил Хуан Луис Кано из Управления планетарной защиты ЕКА.

Ученые обратили внимание на то, что, несмотря на внушительные размеры по земным меркам, по космическим 1997 NC1 был довольно мал, поэтому «увидеть его как следует было очень непросто».

Желающим посмотреть на небесные тела, рекомендуется избегать светового загрязнения от городов, а также использовать приложения для просмотра карт звездного неба.

На то, насколько хорошо будет видно звездное небо, влияет и Луна. Так пролет 1997 NC1 27 июня совпал с растущей Луной, освещенной примерно на 94 %, что добавило много дополнительного света, из-за чего слабое свечение от астероида было гораздо труднее заметить.

Ранее астероид 2026 JH2 приблизился к Земле на расстояние около 90 тыс. км. Его можно было увидеть в телескопы в районе созвездия Большой Медведицы.