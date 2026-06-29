Стала известна дата презентации новых iPhone

Apple может провести презентацию флагманских смартфонов линейки iPhone 18 во вторую неделю сентября — 8 или 9 числа. Об этом сообщил обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

На сентябрьской презентации ожидается анонс iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, а также первого складного смартфона компании, который в СМИ фигурирует под названиями iPhone Ultra и iPhone Fold. Если Apple проведет мероприятие 9 сентября, предварительные заказы, как ожидается, откроются уже на следующий день, а продажи стартуют до конца месяца.

По слухам, флагманские смартфоны получат новые фирменные процессоры Apple A20 Pro и 12 ГБ оперативной памяти. При этом базовые версии iPhone 18 и iPhone 18e, выход которых ожидается весной 2027 года, по информации аналитика Минг-Чи Куо, могут быть оснащены 9 ГБ ОЗУ.

Кроме того, весной следующего года Apple, как ожидается, представит новое поколение облегченного смартфона iPhone Air. Официально компания пока не раскрывала сроки анонса будущих устройств.

Ожидается, что новые модели iPhone будут дороже предшественников.