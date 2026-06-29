Смартфоны попадут в базу IMEI без участия владельцев

После первых сообщений о новой системе многие решили, что теперь телефоны придется отдельно регистрировать на Госуслугах. Минцифры объясняет, что массовой регистрации устройств гражданами не будет.

База IMEI входит во второй пакет антифрод-мер. Закон № 210-ФЗ подписан 26 июня, а Минцифры уже вынесло на обсуждение проект правил работы новой системы. Согласно этим правилам, данные в базу будут передавать операторы связи и Федеральная таможенная служба.

Для большинства пользователей процесс пройдет автоматически. Оператор видит IMEI устройства при подключении к мобильной сети и передает эти данные в базу. При официальном ввозе гаджетов сведения будет направлять таможня.

Тем, кто купил новый смартфон за границей и сам привез его в Россию, дадут возможность добавить устройство через Госуслуги. Минцифры отдельно подчеркивает, что плата за включение IMEI в базу не предусмотрена.

IMEI — это уникальный номер самого устройства, по нему можно отличить один аппарат от другого. Для антифрода это важно, потому что в мошеннических схемах могут использоваться устройства с подмененными или подозрительными идентификаторами.

В базе появится и более подробный раздел с перечнем разрешенных и запрещенных идентификаторов. Если IMEI окажется в запрещенном списке, оператор не должен будет обслуживать такое устройство.

Операторы будут фиксировать связку SIM-карты и IMEI, а также замену устройства или сим-карты. В Ассоциации больших данных считают, что это поможет бороться с сим-банками и сим-боксами, через которые идут массовые мошеннические звонки и SMS.

Но у такой схемы есть и спорная сторона. Эксперты предупреждают о новых рисках для вторичного рынка смартфонов. Покупателям б/у устройств придется внимательнее относиться к истории аппарата, потому что проблемы с прежним владельцем или подозрительным использованием телефона теоретически могут отразиться на новом пользователе.