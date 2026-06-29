Соглашения Artemis подписала 68-я страна

Лунные соглашения с США Artemis подписала 68-я страна — Ботсвана. Об этом НАСА.

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Церемония подписания состоялась 25 июня в Вашингтоне (США).

«Для меня большая честь приветствовать Ботсвану как нового участника соглашений Artemis», — сказал заместитель администратора НАСА Мэтт Андерсон.

От Ботсваны документ подписал министр связи и инноваций страны Дэвид Тшер.

Ранее НАСА объявило экипаж лунной миссии Artemis III, запуск которой намечен на 2027 год.

В апреле завершилась миссия Artemis II, в ходе которой четыре астронавта впервые более чем за 50 лет покинули околоземную орбиту и совершили близкий пролет мимо Луны.