На Солнце ожидаются вспышки высшего класса

Вспышечная активность на Солнце в понедельник и вторник, как ожидается, будет варьироваться от низкой до умеренной, при этом возможны вспышки высшего класса X.

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Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

"Вспышечная солнечная активность от низкой до умеренной [29-30 июня], возможны вспышки класса Х", - говорится в сообщении.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили, что группа солнечных пятен 4478 достигла самых крупных размеров среди других групп 2026 года. По данным ученых, ее площадь составляет около 1 200 единиц. Прошлая самая крупная группа пятен №4366, которая произвела вспышку X8.1 и побила рекорд XXI века по общему числу сильных вспышек, имела на пике площадь 1 100.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.