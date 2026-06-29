Экипажи «Союза МС-29» отправились на Байконур

Основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля "Союз МС-29" экспедиции МКС-75 отправились на космодром Байконур для окончательной подготовки и полета к Международной космической станции (МКС).
Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос).
"29 июня в Центре подготовки космонавтов состоялись торжественные проводы основного и дублирующего экипажей МКС-75 на Байконур. В состав основного экипажа МКС-75 входят космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, астронавт НАСА Анил Менон. Дублирующий экипаж - космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Константин Борисов, астронавт NASA Дениз Бернхем", - говорится в сообщении.
14 июля на космическую станцию отправятся космонавты Роскосмоса Анна Кикина, Петр Дубров и астронавт NASA Анил Менон. Кикина стала восьмым специальным корреспондентом и первой женщиной-спецкором проекта "ТАСС на МКС".