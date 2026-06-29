ИИ-агент впервые выиграл дело в британском суде

Британская юридическая фирма Garfield AI одержала победу в суде, впервые в истории подготовив дело с помощью искусственного интеллекта без участия юриста-человека на досудебном этапе, сообщает The Guardian.

Фрилансер в сфере HR Тамирес Камаль Такидир заплатила компании около 400 фунтов стерлингов за подготовку искового заявления и судебных документов для взыскания долга в 7 тысяч фунтов стерлингов. ИИ самостоятельно провел всю правовую работу до начала слушаний – подготовил четыре свидетельских показания и пакет документов для трехчасового заседания в суде графства Уондсворт 14 мая. Непосредственно в зале суда клиентку представлял адвокат-человек. Суд встал на сторону Такидир и обязал ответчика вернуть долг.

Сооснователь Garfield AI Филип Янг назвал произошедшее переломным моментом для правосудия, отметив, что многие малые предприятия вынуждены списывать долги, поскольку судебные издержки превышают возможную выгоду.

Адвокат Доминик Ли, представлявший интересы клиентки в суде, признал, что ИИ изложил дело четко и эффективно, однако подчеркнул, что живое выступление в суде остается принципиально человеческой задачей.