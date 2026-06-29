В России предупредили о развитии «смартфонозависимости»

Зависимость от смартфонов растет в России среди взрослых и детей.

Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам семьи, гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.

"Когда мы часами не можем оторваться от экрана, у нас возникает психическая зависимость", - отметил эксперт, сравнив это с зависимостью от алкоголя, психотропных средств и табакокурения.

Рыбальченко уверен, что это является особой угрозой для детей и подростков, которые, "не имеют защитных психологических барьеров". Они, в свою очередь, берут пример со "смартфонозависимых" взрослых.

"Очевидно, что смартфон помогает родителям контролировать безопасность ребенка с удаленной дистанции, но лучше будет отказаться от гаджетов, когда дети находятся вместе с родителями", - пояснил он.

По мнению общественника, борьбу со "смартфонизацией" лучше всего начинать с уровня семьи: например, вводить часы и дни цифровой гигиены, проводить совместное время без смартфонов, регламентировать количество часов, проводимых детьми перед экранами.