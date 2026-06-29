РАН начала внедрение ИИ в археологические данные России

Вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров сообщил, что ученые начали тестовые проекты по использованию искусственного интеллекта (ИИ) для обработки материалов по археологии. Большие языковые модели планируют обучать на данных отечественной археологической периодики, чтобы упростить работу с накопленными научными сведениями. Проект реализуется при поддержке Минобрнауки России, пишет ТАСС.

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Новая система должна помочь исследователям быстрее находить нужную информацию и получать ответы на основе проверенных академических источников. ИИ рассматривается как инструмент навигации по большим массивам исторических данных, отметил Макаров.

Кроме текстовых материалов, специалисты изучают применение нейросетей для обработки изображений артефактов и анализа данных дистанционного зондирования Земли. В перспективе технологии могут использоваться при изучении космических снимков в археологических исследованиях.

Проект реализуется при поддержке Минобрнауки России.