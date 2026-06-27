В библейском городе обнаружен тайник с древними сокровищами

В библейском городе, описанном в Книге Бытия, обнаружен тайник с древними сокровищами. Это была находка библейских масштабов, рассказывает о новых открытиях ученых издание New York Post. Археологи раскопали в Египте сокровищницу погребальных артефактов, которые потенциально могут пролить свет на жизнь и смерть в Гелиополисе — древнем мегаполисе, упоминаемом в библейской истории об Иосифе.

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Открытие, о котором в прошлом месяце объявило Министерство туризма и древностей Египта, было сделано в некрополе Гелиополис на месте захоронения Панхеси в Айн-Шамсе (Каир).

К сожалению, официальные лица не указали дату обнаружения артефактов, но древнее захоронение использовалось для захоронения выдающихся личностей из разных эпох, начиная с позднего периода Египта и заканчивая христианским периодом, пишет New York Post.

Открытие было сделано египетской археологической миссией, связанной с Верховным советом по древностям, во время раскопок на этом месте.

Миссия обнаружила уникальный тайник, содержащий первое почти полное погребальное сооружение, когда-либо найденное в этом районе, а также коллекцию редких артефактов и несколько серег, которые, как полагают, были сделаны из золота.

Один из старейших и наиболее важных религиозных центров древнего мира, Гелиополь, пожалуй, наиболее известен своими многочисленными упоминаниями в Библии, где он упоминается как “Он”, сообщает Fox News.

Этот центр упоминается в Книге пророка Иеремии, Книге Пророка Иезекииля и Книге Бытия, где в главе 41:45 отмечается, что жена Иосифа, Асенефа, была дочерью Потиферы, жреца из Гелиополя.

Этот конкретный тайник, который был обнаружен под глинобитной гробницей, в которой находились человеческие останки, стал “первым почти полным погребальным сооружением, когда-либо найденным в этом районе”.

Среди основных находок New York Post называет пять пар металлических серег желтого цвета разного размера, которые, по мнению археологов, были изготовлены из чистого золота. Там же находились два светло-голубых фаянсовых сосуда, на одном из которых были выгравированы шесть изображений скарабеев, а два были выполнены из металла, который, как считалось, также был золотым.

Среди других посмертных украшений обнаружены амулеты, выполненные в виде утки и короны Атефа - египетского головного убора, ассоциировавшегося с богом мертвых Осирисом, — а также четыре декоративных камня. Предполагалось, что две из них были сделаны из агата, полудрагоценного камня, который был широко распространен в древности.

Это были не единственные важные находки на месте раскопок в этом сезоне, отмечает New York Post.

Согласно заявлению, археологи ранее эксгумировали “погребальные сооружения из глиняного кирпича и известняка и две гробницы, найденные в разобранном виде”.

Министр туризма и древностей Шериф Фатхи заявил, что находка отражает успех египетских археологических экспедиций в раскрытии новых аспектов Гелиополиса, одного из старейших и важнейших религиозных центров древнего мира. Он отметил, что недавно обнаруженные артефакты позволяют глубже понять повседневную жизнь и погребальные обряды жителей этого района в разные исторические периоды.

Генеральный секретарь Высшего совета по древностям Хишам Эль-Лейти сообщил, что в ходе раскопок было обнаружено погребальное сооружение из глиняного кирпича, в котором находились останки человеческих скелетов.