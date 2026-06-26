В Android 17 появится игровой режим для складных смартфонов

В Android 17 появится специальный режим для игр на складных смартфонах. Он превратит нижнюю половину экрана в контроллер.

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Режим работает на системном уровне. Виртуальные кнопки имитируют нажатия обычного физического геймпада, и подходят почти для любых игр. На экране появятся: крестовина, два стика, кнопки A, B, X, Y, а также доп. клавиши L1, R1, L2, R2, L3, R3 и кнопка «Пуск».

Можно будет настраивать контроллер под себя: менять расположение стиков, регулировать размер кнопок и включать или выключать вибрацию при нажатиях.

Включить режим просто. Достаточно развернуть смартфон до конца, до или после запуска игры. Если подключить настоящий геймпад, виртуальный контроллер автоматически отключится.