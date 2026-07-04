Что отличает хорошие иконки от плохих?

Цифровые иконки окружают нас повсюду — сегодня большинство людей интерпретируют эти символы мгновенно. Но значение и смысл иконок также могут подвергаться влиянию культуры, опыта и технологической истории. Портал theconversation.com рассказал, что отличает плохую иконку от хорошей с точки зрения психологии.

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Сьюзан Кэр, создательница множества иконок для оригинального Macintosh, в свое время говорила, что хорошая иконка должна либо моментально узнаваться человеком, либо быть такой запоминающейся, что ее значение нужно объяснить лишь один раз. Для Кэр дизайн иконок — своеобразная головоломка, которую нужно решить, подстроив изображение под метафору.

Прошло 40 лет, но графические дизайнеры так и не нашли универсального решения этой задачки. Однако множество исследований обнаружили ряд закономерностей, которые показывают, что наиболее успешные иконки обладают набором общих характеристик, позволяющих людям понимать их в сжатые сроки.

Они изображают то, что мы уже знаем

Старые компьютерные иконки работали, потому что они отталкивались от знакомого людям мира офисной работы: папки, корзины, документы, калькуляторы, дискеты. Психологи называли их «конкретными» иконками, потому что люди интерпретировали их значение с помощью знаний о повседневном мире.

Но представить в подобной форме можно ограниченное количество функций, да и добиться близкого сходства между картинками и функциями не всегда просто. Чем сложнее становится смысл иконки, тем сложнее дизайнерам придумывать конкретные знаки.

Они означают именно то, о чем думает человека

В психологии есть понятие семантической дистанции — применимо к иконкам оно означает расстояние между тем, что показывает иконка, и тем, что она значит. Абстрактный символ для «настроек приватности» или «облачной синхронизации» обладает куда большей семантической дистанцией, чем значок корзины, который намекает на «удаление».

По мере того, как цифровые функции становятся более комплексными, дизайн иконок, которые быстро доносят их смысл, тоже становится сложным.

Они выглядят знакомыми

Еще одна важная черта успешных иконок — их постоянство, которое постепенно формирует привычность. Значки телефонной трубки, дискеты или почтового конверта по-прежнему широко используются, хотя сами объекты уже давно не так популярны, как раньше. По факту, иконки — частично информативные знаки, а частично — общие конвенции, чья известность построена на коллективной привычке.

Для примера можно взять иконку гибкого диска, которая часто используется для «сохранения». Пользователи моложе могут понимать смысл знака, никогда не видев сам физический объект, с которого срисована иконка. То же самое можно сказать и о традиционных телефонных трубках с конвертами.

Они хорошо выглядят

Грамотный дизайн объекта может оказать позитивный эффект на поведение человека, и цифровой мир — не исключение. Привлекательные иконки более склонны мотивировать людей скачивать приложения, они помогают нам выполнять задачи более эффективно и быстрее учиться новым навыкам. Хорошая, профессиональная иконка внушает пользователю, что приложение, которому она принадлежит, будет не менее надежным.

Они проверены на реальных людях

Хотя иконки и символы переживают ренессанс в качестве глобального визуального языка, нельзя просто допускать, что они будут работать глобально. Качества иконок варьируются в зависимости от языка, культуры, возраста человека и его опыта с цифровыми технологиями. Именно поэтому Международная организация по стандартизации требует широкого тестирования иконок на предмет их читаемости — символы в идеале должны быть понимаемыми без текста.