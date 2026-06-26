Apple откажется от M6 Pro и M6 Max

Apple отказалась от выпуска процессоров M6 Pro и M6 Max, чтобы ускорить разработку чипов, ориентированных на задачи искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, уже в конце 2026 года компания планирует представить базовый чип M6 для младших моделей Mac, а также процессор M5 Ultra для обновленного Mac Studio. При этом следующие производительные версии чипов выйдут уже в составе линейки M7: M7 ожидается в первой половине 2027 года, а M7 Pro и M7 Max – в конце 2027-го. M7 Ultra, как утверждается, дебютирует в 2028 году.

Отмечается, что M6 станет первым процессором Apple Silicon без версий Pro и Max. Чип получит обновленную архитектуру памяти, улучшенный Neural Engine, переработанный графический процессор с числом ядер до 12 и, по данным предыдущих утечек, будет производиться по 2-нм техпроцессу.

Его планируют использовать в базовых версиях MacBook Pro, Mac mini, iMac, а также будущих iPad Pro и iPad Air.

По информации Bloomberg, ускоренная разработка линейки M7 связана с поддержкой технологий ИИ и приложений, требующих высокой производительности графической подсистемы.