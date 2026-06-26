Солнце покроется пятнами

С обратной стороны Солнца к Земле выходит крупнейшая за последние 5 месяцев группа солнечных пятен. Об этом сообщает RT со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН в телеграм-канале.

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Речь идет об активной области 4478, отметили в РАН. Она попала в поле зрения Земли всего трое суток назад, но стремительно растет – ее площадь уже достигла 825 миллионных долей площади полусферы Солнца, благодаря чему она стала второй по размеру активной областью этого года.

Примерно из 160 групп пятен, зафиксированных с начала года, крупнее пока была лишь область 4366, которую наблюдали в феврале. Ее максимальная площадь составила 1 100 миллионных долей площади полусферы Солнца. Тогда она сформировала пять вспышек класса X, включая самую мощную в этом году – вспышку уровня X8.1, произошедшую 2 февраля.

"Несмотря на впечатляющие размеры, область пока показывает умеренную активность. С другой стороны, активный центр явно относится к категории "опасных": почти все сколько-нибудь заметные события здесь сопровождались выбросами плазмы в космос, которые пока не достигали Земли только из-за сильного смещения центра к краю", – поделились ученые.

Согласно расчетам, уже 1 июля, то есть через пять дней, область окажется точно напротив Земли – в центре солнечного диска. Ученые подчеркнули, что для солнечных пятен это огромный срок. За это время группа может либо полностью распасться, либо, напротив, резко усилить активность и выйти на пик.

Ранее ученые рассказали, что график солнечных вспышек похож на кардиограмму. На графике видно, как через определенные промежутки на Солнце происходят взрывы разной мощности.