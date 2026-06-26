Найдены тексты древнего царства Кангюй

По мнению исследователей, новые открытия подтверждают, что Кангюй был одним из крупнейших политических центров древней Центральной Азии.

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Археологи на юге Казахстана обнаружили новые надписи и редкие погребальные находки, связанные с древним царством Кангюй. Как сообщает Otyrar.kz, открытия позволяют по-новому взглянуть на одно из самых загадочных государственных образований Центральной Азии, о котором до сих пор известно в основном из китайских хроник.

Новые надписи из Культобе

Во время очередного полевого сезона экспедиция Археологического центра Южно-Казахстанского педагогического университета имени Узбекали Жанибекова работала на городище Культобе и соседнем Кылышжарском могильнике. Среди находок оказались кирпичи с древними текстами, предмет, который мог использоваться для копирования надписей, а также погребальный инвентарь эпохи Кангюй.

Особый интерес представляют 14 новых фрагментов письменности. Один из них сохранился почти полностью, еще два содержат важную историческую и языковую информацию. По словам профессора Александра Подушкина, новые находки увеличивают известный корпус текстов примерно на 300–400 знаков и примерно на 15 строк.

До этого ученые располагали около 1650 знаками, распределенными примерно по 80 строкам. Для региона, где письменные памятники встречаются крайне редко, это очень существенное пополнение.

Часть текста уже удалось расшифровать. В нем говорится о важном политическом событии, связанном с основанием города на территории, которую традиционно занимали кочевники. Кроме того, впервые встречается этническое обозначение, которое исследователи переводят как «люди шатров». Предполагается, что так могли называться кочевые племена, входившие в состав государства Канджу.

Следы древней системы копирования текстов

Не менее необычной находкой стал отпечаток, выполненный при помощи прямоугольной формы с заранее подготовленной надписью. Археологи считают, что это могла быть своеобразная матрица для многократного воспроизведения текста.

Если эта версия подтвердится, речь пойдет не о единичных надписях, а о существовании организованной письменной практики, которая могла использоваться для административных документов или повторяющихся официальных записей.

Подушкин осторожно сравнил находку с древними ближневосточными традициями копирования документов, известными по ассирийским источникам. При этом исследователь подчеркивает, что речь не идет о прямом заимствовании подобных технологий.

Государство, где встречались степь и города

Кангюй существовал примерно со II века до нашей эры по IV век нашей эры и занимал территорию южного Казахстана и район средней Сырдарьи. Долгое время его представляли прежде всего как союз кочевых племен, однако новые открытия показывают гораздо более сложную картину.

Археологические материалы свидетельствуют, что здесь существовали развитые поселения, письменная традиция, ремесленное производство и тесные связи с согдийским населением. Государство занимало важное положение на ранних маршрутах Шелкового пути, где пересекались интересы торговцев, ремесленников, земледельцев и кочевников.

Упоминание «людей шатров» может стать первым внутренним свидетельством того, какую роль мобильные сообщества играли в политической системе Кангюй.

На каком языке писали жители Кангюй

Исследователи считают, что обнаруженные тексты написаны не на отдельном «кангюйском языке», а на ранней форме согдийского языка. Это один из восточноиранских языков, который позднее стал одним из главных языков торговли на Шелковом пути.

Письменность происходила от арамейского письма. Тексты записывались справа налево и сохраняли арамейские знаки, хотя читались уже по-согдийски. Такая система значительно усложняет расшифровку, но одновременно делает находки исключительно ценными для историков.

Захоронения рассказали о жизни людей

Раскопки Кылышжарского могильника дополнили картину повседневной жизни. Археологи исследовали четыре погребения. В одном из них сохранились останки девушки 18–20 лет. Рядом нашли керамические сосуды, нож, остатки жертвенной пищи и бусины, которые, вероятно, украшали погребальный саван или ожерелье.

Хотя эти находки не содержат текстов, они помогают понять традиции, обряды и материальную культуру жителей Кангюй.

По мнению исследователей, новые открытия подтверждают, что Кангюй был одним из крупнейших политических центров древней Центральной Азии. Каждая новая надпись из Культобе расширяет крайне небольшой письменный архив региона и позволяет изучать историю государства не только по китайским летописям, но и по собственным свидетельствам его жителей.