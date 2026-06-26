Найден способ обойти пароль BIOS и UEFI в Windows

Исследователи раскрыли новую уязвимость в среде восстановления Windows (WinRE), которая при определённых условиях позволяет обойти защиту BIOS и UEFI. Проблема получила идентификатор CVE-2026-45585 и затрагивает компьютеры с Windows 10 и Windows 11.

© Нейросеть

WinRE — это встроенная среда восстановления, которая используется для ремонта системы, сброса Windows и запуска инструментов восстановления. Именно она, как выяснилось, может стать лазейкой для злоумышленников.

Проблема связана с механизмом BootNext — специальной переменной UEFI, позволяющей указать, что компьютер должен загрузиться с другого загрузочного пункта только один раз.

В некоторых реализациях прошивки этот путь загрузки не требует повторной проверки пароля BIOS или UEFI. В результате атакующий может перенаправить систему в WinRE и обойти часть защитных механизмов.

Важно понимать, что речь не идёт об удалённой атаке. Для эксплуатации уязвимости злоумышленнику потребуется физический доступ к компьютеру либо уже полученные административные привилегии. Такой сценарий хорошо вписывается в так называемые атаки Evil Maid, когда устройство на короткое время оказывается в руках постороннего.

Даже Secure Boot полностью не решает проблему. Он проверяет подлинность загрузчика, но не гарантирует, что все пути загрузки требуют одинаковой аутентификации. Если BitLocker настроен только на использование TPM без ПИН-кода, риск дополнительно возрастает.

Microsoft уже признала проблему и выпустила рекомендации по защите. Компания советует по возможности ограничить использование WinRE, применять BitLocker с TPM и ПИН-кодом или ключом запуска, а также контролировать изменение UEFI-переменных, включая BootNext.

Эксперты также рекомендуют использовать средства контроля целостности загрузки и EDR-решения, а для критически важных систем уделять особое внимание физической безопасности устройств.