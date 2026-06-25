Nothing показала дизайн недорогого смартфона Phone (4b)

Nothing впервые официально показала, как будет выглядеть Nothing Phone (4b). Устройство полноценно представят 7 июля.

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Крупный прямоугольный блок камеры тянется почти через всю ширину корпуса. Внутри него расположены два основных объектива друг над другом. Рядом с ними находится модуль со вспышкой и ещё один тёмный круглый элемент. Возможно, дополнительный датчик автофокуса. Компания пока не дала пояснений.

Справа от камер видна светодиодная полоса. Она может загораться при звонках, уведомлениях или зарядке.

Корпус имеет плоские грани и скруглённые углы. Сверху видны небольшие узнаваемые винты.

Все остальные данные, включая размер экрана, процессор и цену станут известны 7 июля.