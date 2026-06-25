В России обратились к владельцам iPhone с предостережением

Владельцы iPhone должны понимать, что их гаджет может стать бесполезным в любой момент, заявила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Яна Лантратова.

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Так она прокомментировала в своем Telegram-канале удаление приложений VK из магазина App Store.

«Ваш iPhone в кармане — больше не личная собственность. Теперь не вы обладаете iPhone, а он вами. (...) По мановению руки из-за океана любой аппарат может превратиться в бесполезный "кирпич". Без судов и объяснений», — обратилась омбудсмен с предостережением к пользователям техники Apple.

Также Лантратова назвала действия компании произволом и подчеркнула, что корпорация пытается заставить пользователей отказаться от российских приложений, навязывая свою волю.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский уличил Apple, удалившую сервисы VK, в отказе от принципов ее создателя Стива Джобса. Депутат признался, что решение компании вызвало у него глубокое человеческое разочарование.

В МИД прокомментировали удаление российских приложений из AppStore

Утром 25 июня из App Store пропали приложения VK: «VK Музыка», «VK Мессенджер», «VK Видео», «Одноклассники», «Дзен» и почта «Mail.ru». Позднее исчезло главное приложение VK. В пресс-службе российской компании это решение назвали ничем не мотивированным.