Apple резко подняла цены на свои продукты

Компания Apple объявила о резком повышении цен на свою продукцию. Корпорация заметно поднимет стоимость смартфонов, планшетов и ноутбуков. Всему виной кризис памяти, из-за которого стремительно дорожает электроника по всему миру.

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Так, недавний бюджетный ноутбук MacBook Neo подорожал до $ 699 (53 000 рублей), флагманский ноутбук MacBook Pro теперь стоит $ 1999 (150 000 рублей), а бюджетный iPad Air — $ 749 (56 000 рублей). При этом на iPhone цены остались прежние, но и они могут измениться в ближайшее время.

Новые цены на ноутбуки и планшеты Apple