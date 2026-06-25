Samsung представила сверхбыструю память для смартфонов

Samsung анонсировала новое поколение памяти для мобильных устройств UFS 5.0. Она создана для смартфонов, носимых гаджетов и устройств с ИИ, которым требуется обрабатывать большие объёмы данных прямо на устройстве.

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По заявлению Samsung, скорость чтения достигает 10,8 ГБ в секунду, а записи — 9,5 ГБ в секунду. Это более чем вдвое быстрее, чем у прошлого поколения.

При этом новый стандарт потребляет на 40% меньше энергии, чем UFS 4. Размер чипа уменьшился примерно на 16,7% (он занимает 7,5×13×0,9 мм).

Максимальный объём памяти достигнет 1 ТБ. Массовое производство Samsung планирует начать в четвёртом квартале 2026 года.