Anthropic представила полноценного ИИ-сотрудника

Anthropic Claude Tag – новый формат корпоративного ИИ-помощника, который выходит за рамки привычных чат-ботов и фактически становится полноценным участником рабочей команды.

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Система интегрируется в Slack, получает доступ к корпоративным документам, рабочим каналам, инструментам разработки и базам знаний. После этого сотрудники могут взаимодействовать с ней через обычное упоминание @Claude прямо в переписке.

Ключевое отличие Claude Tag – способность выполнять задачи автономно и асинхронно. После получения поручения ИИ самостоятельно собирает необходимую информацию, анализирует данные, взаимодействует с подключёнными сервисами и продолжает работу без постоянного контроля со стороны человека. В Anthropic отмечают, что помощник способен сопровождать проекты в течение нескольких часов или даже дней: планировать следующие шаги и возвращаться уже с готовыми результатами.

В отличие от персональных ИИ-ассистентов, Claude Tag работает как единый цифровой сотрудник для всей команды. Он сохраняет контекст обсуждений внутри каналов, учитывает историю коммуникаций и может использовать информацию из других корпоративных источников при наличии соответствующих разрешений. Такой подход избавляет сотрудников от необходимости заново объяснять детали задач и позволяет ИИ постепенно накапливать знания о текущих проектах.

По данным Anthropic, похожая система уже активно используется внутри компании. В Anthropic утверждают, что около 65% программного кода в продуктовых командах создаётся с участием внутренней версии Claude Tag.

Помимо разработки, ИИ применяется для анализа метрик, обработки пользовательских обращений, поиска ошибок и мониторинга важных рабочих процессов. Сейчас сервис работает на базе модели Claude Opus 4.8 и доступен в рамках бета-тестирования для клиентов тарифов Team и Enterprise.